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Kaymakam Öner’den çocuklara sürpriz

DİYARBAKIR’IN HAZRO İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ALİ ÖNER, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DIŞARI ÇIKMALARI KISITLANAN ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI.

Kaymakam Öner’den çocuklara sürpriz

DİYARBAKIR’IN HAZRO İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ALİ ÖNER, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DIŞARI ÇIKMALARI KISITLANAN ÇOCUKLARA HEDİYE DAĞITTI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00
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Kaymakam Öner’den çocuklara sürpriz

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Öner, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan çocuklara hediye dağıttı.

Kaymakam Öner, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan çocukları unutmadı. İlçedeki mahalleleri gezen Kaymakam Öner, önceden hazırladığı hediyeleri çocuklara dağıttı. Çocukların mutlu olması için ellerinden gelen her türlü desteği yapmaya hazır olduklarını belirten Kaymakam Öner, “Korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların sokağa çıkmaları kısıtlı. Biz de onları mutlu etmek için hazırladığımız hediyeleri kendilerine dağıttık. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz” dedi.

Hediyelerini alan çocuklar da Kaymakam Öner’e teşekkür etti.

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