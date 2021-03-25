Kaymakam Koç yaşlıları yalnız bırakmadı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerinde ziyaret edip, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti.

Kaymakam Koç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin yaşlı sakinlerini evlerinde ziyaret etti. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Kaymakam Koç, "Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ziyaret ettiğim başımızın tacı yaşlılarımızın nazarında tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Kaymakam Koç’un karşılarında gören yaşlı vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Koç’a teşekkür etti.

Kayapınar Belediyesine bağlı olarak faaliyet yürüten ve bünyesinde kadınlara yönelik kursların verildiği Fırat-2 Bilgi Evinde kursiyerler tarafından hazırlanan 150 adet pijama, hurç ve seccade takımı ile tespih, evlerinde ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara dağıtıldı.