Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, pandemi sürecine rağmen ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, pandemi sürecine rağmen ilçe merkezindeki ev ziyaretlerine devam ediyor. Özellikle yoksul ve dar gelirli vatandaşların evlerini ziyaret etmeyi tercih eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Koç, ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinliyor. Beraberinde ilgili kurum müdürleri ve belediye başkan yardımcısı ile birlikte yaptığı ziyaretlerde, ailelerin sorunlarına çözüm üretiyor. Kaymakam Koç, her fırsatta ev ev, kapı kapı gezerek ailelerin sıkıntılarını dinlediklerini belirterek, “Ziyaretlerimizde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın ağırlıklı yaşadığı Huzurevleri ve Peyas Mahallerinde hane ziyaretlerinde bulunuyoruz. Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her zaman destek veriyor. Biz de gönül almak, dua almak ve vatandaşımızın halini hatırını sormak için evlerinde ziyaretler ediyoruz. Kayapınar Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak gerek yaşlı ve gerekse ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve devletimizi şefkat elini uzatmaya devam edeceğiz" dedi.