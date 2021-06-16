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Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunan Koç, bir dönerci işletmesinde döner kesti.

DİYARBAKIR 16.06.2021, 14:29
Kaymakam Koç esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunan Koç, bir dönerci işletmesinde döner kesti.

Kaymakam Koç, esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Kaymakam Koç, bu kez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Kaymakam Koç, esnafın öneri ve taleplerini dinledi. Ziyaretler sırasında talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Kaymakam Koç, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara da oyuncak hediye etti.

Bir dönerci salonunu ziyaretinde döner kesen, bir kıraathane sahibinin çay davetine iştirak eden Kaymakam Koç, kısa bir sohbetin ardından ziyaretlerini noktaladı.
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