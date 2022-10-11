Kaymakam Karaman, 300 bin mevsimlik çiçeğin ilk tohumunu attı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediyenin park bahçeler müdürlüğüne ait sera ve fidanlık alanında kış sezonunda park ve bahçelere dikilmesi planlanan 300 bin adet kışlık mevsimlik çiçeğin üretimi için ilk tohumu attı.

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bin metrekare kapalı ve 90 bin metrekare açık alanda, üretim ara vermeden sürüyor. Parkları süsleyen yazlık çiçeklerin ardından kışlık çiçekler için çalışmalar başladı. 2022-2023 yılı üretim sezonunda sera ve fidanlıklar alanında kış sezonunda park ve bahçelere dikilmesi adına 300 bin adet kışlık mevsimlik çiçeğin üretimi çerçevesinde ilk tohum ekim işlemi gerçekleştirildi. İlk tohumu atan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Park ve bahçe ekiplerince kış çiçekleri için ön hazırlıklara başlandığını ifade eden Karaman, “İnşallah kış aylarında parklarımızı bu çiçeklerle süsleyeceğiz” dedi.

Sonbahar ve kış mevsimi için mevsimlik çiçekler üretecek olan belediye ekipleri, önce çiçek tavalarını hazırladı. Tavaların hazırlanmasından sonra menekşe ve portakal nergisi gibi mevsimlik çiçek tohumları atıldı. Hazırlanan çiçekler kasım ayıyla birlikte park ve bahçelerde yerini alacak.