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Kaymakam Beşikci, kırsal mahallelerde okul idarecileri ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okulları ziyaret ederek, okul idarecilerinden öğrencilerin eğitim koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

DİYARBAKIR 18.10.2021, 14:18
Kaymakam Beşikci, kırsal mahallelerde okul idarecileri ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okulları ziyaret ederek, okul idarecilerinden öğrencilerin eğitim koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

’Kalbe Yürüyen Belediyecilik’ sloganıyla ilçede hizmetleri aralıksız sürdüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede eğitim gören öğrencileri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışan Kaymakam Beşikci, ilçeye bağlı Hantepe Mahallesi’nde bulunan Hantepe İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ile birlikte derse katılan Kaymakam Beşikci, eğitim öğretim konusunda Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan çocukların yanında olacaklarını belirterek eğitimi sorunsuz ve eksiksiz tamamlamaları için ellerinden gelen her türlü desteği sunacaklarını söyledi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Kaymakam Beşikci daha sonra Hantepe İlkokulu idarecileri ile bir araya gelip, okulun genel durumu hakkında bilgi alarak okulun bahçe düzenlemesinin bir an evvel düzenlenmesi için talimat verdi.

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