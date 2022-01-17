Kaybolmaya yüz tutmuş deyimler hatırlandı

Diyarbakır’ın kaybolmaya yüz tutmuş deyimleri, ’Diyarbakır Ağzı’ programında hatırlandı.

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Diyarbakır’ın tarihi mekanı olan Alladdin Değirmen Evi’nde "Diyarbakır Ağzı" programını gerçekleştirdi. Diyarbakır Türkçesi üzerine akademik ve kapsamlı çalışmaları olan Prof. Münir Erten’in konuk olduğu programda katılımcıların da katkılarıyla interaktif bir program gerçekleştirildi. Diyarbakır’a özgü çok sayıda deyim yıllar sonra ilk defa kullanılarak yaşatıldı. Programa Diyarbakır üzerine çalışma yapmak isteyen meraklıları ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Başkanı Erhan Akalınlar’ın Erten’e teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.