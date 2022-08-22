Kayapınar’da yıl sonuna kadar 89 bin 200 ton asfalt dökülecek

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı asfalt sezonunda 30 personel, 24 kamyon, 4 finişer, 4 asfalt silindiri, 2 lastik teker silindir, 2 yama silindiri, 2 arazöz, 2 kanal kazıcı yükleyici ekipman ile ilçe genelinde toplamda 89 bin 200 ton asfalt ile 45 kilometre yol yapacak.

Asfaltlama çalışmaları yıl sonuna kadar hazırlanan program çerçevesinde Kayapınar’ın merkez mahallelerinde devam edecek. Asfalt sezonunda ilçeye bağlı Mezopotamya, Talaytepe, Diclekent, Peyas, Fırat, Huzurevleri, Barış ve Medya mahallelerinde asfalt çalışması yapılacak. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, hayata geçirdikleri her hizmetin ilçe sakinlerinin yararına olduğunu ifade ederek, başlattıkları asfalt seferberliği ile ilçedeki sokakların yenilenerek konforlu bir ulaşım için hizmete sunulacağını söyledi.

Kayapınarlı vatandaşların hizmetinde olmaya devam ettiklerini belirten Karaman, ilçe merkezi başta olmak üzere mahalle mahalle planlı ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini söyledi. Karaman, "Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde bir sokağımıza daha hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Kayapınar’ı yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturuyoruz” dedi.

Kayapınarlı vatandaşlar ve esnaf da, asfalt çalışmaları nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.