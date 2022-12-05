Kayapınar’da vatandaşlara ‘kahve festivali’

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara “kahve festivali” düzenlendi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen sosyal etkinlikler kervanına, “kahve festivali” de eklendi. İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası markalar vatandaşlara ücretsiz kahve ve kurabiye ikram etti.

Kayapınar Park 75’de başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan vatandaşlara ücretsiz kahve ikramının yansıra çocuklar için de palyaço ve çizgi film kahramanlarının yer aldığı gösterilerde sunuldu. Müzik dinletisinin yansıra sürpriz etkinliklerin de yer aldığı festivale katılan Kayapınarlılar oldukça keyifli ve eğlenceli bir gün yaşadı.

Festivale bizzat katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal belediyecilik anlayışına devam edeceklerini söyledi.