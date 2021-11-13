Kayapınar’da pazar yerlerinde atıklarla ele edilen kompostlar, 3 çiftçiye dağıtıldı

Diyarbakır Kayapınar ilçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ’Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi’ projesiyle, kentin birçok noktasında kurulan pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze ve meyve atıklarının dönüştürülmesi sonucu elde edilen 326 ton komposttan 60 tonu ve bin 500 kilogram buğday tohumu 3 çiftçiye dağıtıldı.

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen “Topraktan Toprağa Biyobuzunur Atık Yönetim Projesi” pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze-meyve atıkları komposta dönüştürüldü.

Çiftçinin toprakta kullandığı kimyasal gübre yapısının organik gübre ile desteklenmesi ve toprağın iyileştirilmesi, sulama ile gübre maliyetlerinin düşürülmesinin de arasında olduğu projenin ana hedefi tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak. Nisan ve Kasım aylarında toplanılan 326 ton sebze ile meyve atıklarından 1,1 ton komposta ele edilirken, kompostların 60 tonu kırsal mahallede bulunan 3 çiftçiye 20 şer ton olarak verilirken ayrıca bin 500 kilogram da buğday tohumu dağıtıldı.

“Topraklarımızdaki üretimi artıracağız”

İlçeye bağlı Taban Mahallesinde yapılan dağıtım törenine katılan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Nisan ayında bir proje başlattıklarını ve isminin ise “Topraktan Toprağa Biyobuzunur Atık Yönetim Projesi” olduğunu belirterek şunları söyledi; “Pazarlarımızda çıkan atıklar daha önce çöplere giderdi, biz bunu değerlendirelim dedik. Bu atıkları topladık, kompost üretimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar 300 ton atık topladık, bunun 3’te biriyle kompost üretimi yaptık. Çiftçilerimize bunu dağıtıyoruz. 3 çiftçi belirledik örnek olarak dağıtıyoruz. 20 şer ton kompost ve yanında da buğday veriyoruz. Bir tarafta kompostlu alan üreteceğiz, diğer taraftan da kompostsuz alan da göreceğiz. Böylece ortaya çıkan sonuçları ve verimi de ortaya koyacağız. Bu projemiz çok sayıda belediyede de uygulanmaya başladı. Bu verimi ilk defa karşılaştıracağız. Türkiye’de bu projenin daha da yaygınlaşarak uygulanması sağlanacaktır. Kayapınar Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında yer alacağız. Kuraklık vardı geçen sene kompostta kuraklığa karşı bir çözüm olarak da acaba sağlanabilir mi? Dedik ve onu da göreceğiz. Topraklarımızdaki üretimi artıracağız. Topraktan geleni tekrar toprağa gönderiyoruz. Bahar ayında önümüzdeki aylarda tekrar inşallah burada sonuçları göreceğiz. Hayırlı sonuçlar inşallah alacağız”

“100 Dönüm arazide 10 dönüme kompost atacağız”

Taban Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, 100 dönüm arazisi olduğunu ve 10 dönüme kompost uygulanacağını ifade ederek, “10 dönüme de normal buğday atacağız. İnşallah iyi bir verim alırsak, çiftçiler daha yaygın olarak kullanacaktır. Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’a ve emeği geçen diğer arkadaşlara teşekkür ederim, mahalleli adına. Belediye başkanı teşvikleriyle oldu. İnşallah daha güzel projeler de çıkacaktır” diye konuştu.