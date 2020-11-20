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Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme denetlendi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye tarafından pandemi süresince 15 bin işletmenin denetlendiği belirtildi.

DİYARBAKIR 20.11.2020, 16:06
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Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme denetlendi
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Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye tarafından pandemi süresince 15 bin işletmenin denetlendiği belirtildi.

Kayapınar Belediyesi pandemi süreci nedeniyle ilçe merkezinde, Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğüne bağlı 25 personelle semt pazarları, alışveriş merkezleri, market, kafeterya, pastane ve restoranlarda denetim yaptı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ile ürünlerin satışa uygun olup olmadığı, masa ve sandalyelerin sosyal mesafe düzeni kontrol edilirken ekiplerin pandemi sürecinde ilçe merkezindeki 15 bin işletmede denetim yaptığı bildirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, pandemi sürecinde sıkı denetimler yaptıklarını, esnafa pandemi kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunduklarını söyledi. Kaymakam Koç, “Korona virüs denetimleri kapsamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz şu anda kafelerde, restoranlara ve bu şekilde tüketim yapılan yerlerde denetimler gerçekleşiyor. Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimlerde toplam 15 bin iş yerini denetledik. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Hem esnafın hem tüketicinin sağlıklı şekilde kurallara uymasını sağlamak. Bizim asıl amacımız cezadan daha çok bilgi vererek, esnafımızın daha hijyenik bir ortam sağlaması” dedi.
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