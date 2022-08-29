Kayapınar’da özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlendi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezlerinde rehabilitasyonları sağlanan özel çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde açtığı iki Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelli dostu olarak anılan Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce sosyal destek projeleri çerçevesinde 70 özel çocuğu oyun merkezine götürdü. Belediyeye ait araçlarla merkeze getirilen çocuklar, eğitmenlerin nezaretinde çeşitli oyunlar oynadı. İkramlarında yapıldığı etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlenmenin tadına vardı. Oldukça eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar daha sonra yine araçlarla merkezden alınarak evlerine bırakıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, “Şu bir gerçek ki eğlenenleri ve oyun aletlerinden faydalanan çocukları gördükçe, engellerin tamamıyla bizlerin zihninde olduğunu, zihnimizdeki engelleri ortada kaldırdığımızda çocuklarımızla ilgili herhangi bir engelimiz kalmayacak. Bu sebeple çocukların engelsiz bir ortamda eğlenmeleri için, böylesi bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.