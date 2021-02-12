Kayapınar’da oyuncak atölyesi açıldı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesince oyuncağı olmayan çocuklara yönelik oyuncak atölyesi açıldı. İlçedeki sitelerden toplanan ihtiyaç fazlası oyuncaklar, oyuncağı olmayan kırsal bölgelerdeki çocuklara dağıtılacak.

Kayapınar Belediyesi, Diclekent Mahallesindeki Rojava Park içerisinde ‘Çocuklar gülsün diye’ sloganıyla oyuncak atölyesini hizmete açtı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un ve miniklerin katılımıyla açılışı yapılan atölyede, 15 kumbarayla sitelerden toplanan oyuncaklar gerekli onarımın ardından köy çocuklarına ulaştırılacak. Yine çocuklar belirli saatlerde atölyeye giderek, hem oyunlar oynayıp takas usulü oyuncak alabilecek hem de etkinliklere katılabilecek.

Kaymakam Koç, oyuncağı olmayan çocuklar ile fazla oyuncağı olan çocukların kaynaşması konusunda çalışmalar yapıp, büyük kumbaralar oluşturduklarını söyledi. Kaymakam Koç, "Akabinde kumbaraları alıp sitelere bıraktık. Bu sayede fazla oyuncakları olan çocuklar, oyuncaklarını bırakıyorlar. Bizler de onları alıp temizliyoruz, yeniliyoruz. Ardından oyuncağı olmayan çocuklarla bunları paylaşacağız. Sonrasında ise atölyelerimizden oyuncakları kırık dökük olanlar varsa tamir ediyoruz. Bunların dışında zeka oyunlarımız var. Burada çocuklar gelip zeka oyunlarımızı oynayabilir. Bir de iki adet atölyemiz bulunmaktadır. Bunlardan biri ahşap atölyesi, bir diğeri ise el sanatlarıdır. Çocukların belirli saatlerde gidip, vakit geçirebilecekleri bir yerdir" dedi.

"Oyuncaklar köy çocuklarına gönderilecek"

Kırsal kesimlere, köylere oyuncakların gönderileceğini aktaran Kaymakam Koç, “Biz zaten kumbaraları sitelere bırakarak, onları karşılıyoruz. Bıraktığımız kumbaralar bağış ile elimize ulaştı. Kumbaralarımız şuana kadar 15 siteye bırakıldı. Biz haftada bir kumbaraların yerini değiştirerek, Kayapınar’daki her siteye bırakmayı amaçlıyoruz. Ardından ise burada elde ettiğimiz oyuncakları elden geçirip köy çocuklarına ulaşacağız. Çocuklarda paylaşım duygusunu oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.