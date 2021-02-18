Kayapınar’da karla mücadele seferberliği

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kayapınar Belediyesi, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için oluşturulan karla mücadele ekipleri, temizleme çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Kayapınar Belediyesine bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe gibi iş makinaları ve personellerle şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda ve parklarda da kar küreme çalışması yapılıyor.

Kış şartlarının vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için belediye ekipleri 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.