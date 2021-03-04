Kayapınar’da ‘dinamik denetim süreci’ başladı

İçişleri Bakanlığınca, 2 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik ekip, ilçedeki kafe, restoran, alışveriş merkezleri, oteller gibi iş yerlerini denetledi.

Sabah saatlerinde Zabıta Müdürü Abdullah Yılmaz’ın bilgilendirme toplantısının ardından denetimlere başlayan zabıta personelleri, iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarını kontrol etti. İlçedeki bütün iş yerleri haftada en az bir kez olmak üzere gerçekleştirilecek konu denetimlerinde, kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini hatırlattı. Kaymakam Koç, "Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetim ekiplerimiz, yaptıkları faaliyetler sırasında rehberlik edici fonksiyon oluşturularak, esnaflarımızın işyerleriyle ilgili kurallara uymaları, sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilemiştir. Denetim faaliyetleri sırasında aykırılıklarda ısrar, tekerrür kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarda bulunan esnaflarımıza faaliyetten men işlemi uygulanacaktır" dedi.