Kayapınar’da 119 kişi tenis kortunda kozunu paylaştı

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi tarafından tenisin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ilk kez ’Kayapınar Tenis Cup 13+ Yaş Tenis Turnuvası’ düzenlendi.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Spor Yerleşkesi’ndeki 4’ü açık, 2’si kapalı tenis kortlarında düzenlenen tenis turnuvasına 74’ü kadın, 45’i erkek olmak üzere 119 sporcu katıldı. Bir hafta süren turnuvanın final müsabakası ve ödül töreni yapıldı. Törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman ile belediye yetkilileri katıldı.

Karaman, turnuvada dereceye giren ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek sporcuya kupa ve madalyalarını taktim etti. Ödül töreninde konuşan Kaymakam Karaman, ilçede tenise olan ilginin artıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Kayapınar’da, tenisçilerin adından sıkça söz ettiren yetenekli tenisçiler gibi bir kariyere sahip olmasını istediklerini söyledi.

Özellikle gençlere sporu sevdirebilmek amacıyla pek çok organizasyon ve proje ortaya koyduklarını ifade eden Kaymakam Karaman, gençleri de spora özendirmek, özellikle bireysel sporlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmek amacıyla ilk kez bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Turnuvaya katılan sporcuların müsabaka heyecanı kadar kendilerinin de onlarla bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını aktaran Karaman, “Katılan her bir tenis sever sporcumuzu tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Gençlerimize sporu sevdirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere destek veren ailelere ve eğitmenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz turnuvanın devamı gelecektir” cümlelerine yer verdi.

Turnuvada dereceye giren sporcular da ilk kez turnuva düzenlendiği için Kaymakam Karaman’a teşekkür ettiği belirtildi.