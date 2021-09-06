banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Kripto piyasası coştu!
Kripto piyasası coştu!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!
Brezilya - Arjantin maçı yarıda kaldı!

Kayapınar, Lice ve Kulp’ta 80 bin metrekare yol yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde yapacağı 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım ile vatandaşların ulaşım sorununu çözecek.

DİYARBAKIR 06.09.2021, 13:08
Kayapınar, Lice ve Kulp’ta 80 bin metrekare yol yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde yapacağı 80 bin metrekare beton yol ve kaldırım ile vatandaşların ulaşım sorununu çözecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan saha çalışmalarında Lice, Kulp ve Kayapınar ilçelerinde bozulan yolların yeniden düzenlemek için çalışmalara başlayan Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Lice’de 5 bin, Kulp’ta 5 bin ve Kayapınar’da 70 bin metrekare beton yol ve kaldırım yapacak.

İhalesi yapıldı

240 gün içinde tamamlanması gereken yol çalışmaları için 31 Ağustos günü saat 11.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonunda ihale gerçekleştirildi. 16 firmanın katıldığı ihalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firma açıklanacak.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0