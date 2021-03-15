Kayapınar Kaymakamı Koç, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, TÜBİTAK 2204-B kodlu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi, e-twinning ile resim yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 2020 yılı TÜBİTAK 2204-B kodlu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi, e-twinning ile resim yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Kaymakam Koç, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Av. Aydın Ak ile Nafiye Şevki Cizrelioğlu Ortaokulu öğretmenlerinin de yer aldığı kabulde, başarılı öğrenci ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler takdim ederek tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise kendilerini kabullerinden dolayı Kaymakam Koç’a ve ekibine teşekkür etti.