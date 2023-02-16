Kayapınar Kaymakamı Karaman’dan depremzedelere moral desteği

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçe merkezinde oluşturulan ve 207 bin 48 vatandaşın misafir edildiği barınma merkezlerinde depremzedelere moral desteğinde bulundu.

Merkez Üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremden etkilenen Diyarbakır’da felaketin yaraları sarılmaya devam edilirken, Kayapınar İlçe Belediyesi depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Kayapınar Belediyesi, aralarında cami, kuran kursu, okullar, belediyeye ait bilgi evleri ve bilgi akademileri, okuma salonları, aile destek merkezleri ve kültür merkezinin de bulunduğu 161 geçici barınma merkezinde 207 bin 48 vatandaşı misafir ediyor. Depremzedelerle bir araya gelen Karaman, depremzedelere burada sabırlar diledi, geçmiş olsun dileklerini iletti, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek acılarına ortak oldu.

Ülkenin hepsine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karaman, “Belediye olarak barınmadan, yemek ve giyime kadar her konuda ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak her zaman onların yanındayız” dedi.