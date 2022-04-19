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Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.
DİYARBAKIR 19.04.2022, 16:27
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirilmesiyle Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Arif Karaman, göreve başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Karaman, açıklamasında, Mezopotamya’nın, Anadolu’nun ve Türkiye’nin medeniyet merkezlerinden biri olan kentin gelişen yüzü olan Kayapınar’a ve ilçenin birbirinden kıymetli vatandaşlarına hizmet etme imkanına sahip olmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade etti.