Kayapınar Belediyesinin projeleri hizmete hazır

Kayapınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor parkı, eğitim akademisi, kadın yaşam merkezi ve 4 adet tenis kortu, cumartesi günü Diyarbakır’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye olarak, eğitim ve spora yönelik hizmetlerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Karaman, 2022 yılı içerisinde 22 sin ton pmt, 26 bin 500 ton aşınma ve 17 bin ton binder tabakası ile yolları yenileyeceklerini kaydetti. Kaymakam Karaman, “2022 yılı içerisinde 356 bin 500 metrekare kilitli parke taşı ve kaldırım yapıyoruz. 2 bin 900 metre kare alan üzerine içerisinde; kütüphane, okuma salonu, 360 kişilik konferansa salonu, 6 adet derslik yer alan Millet Kütüphane projemizin yapımına başlanmıştır. Biri 22 bin 650, diğeri de 9 bin metrekare alan üzerine kurulacak iki büyük parkımızın da yapımları tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz, Yeşil ilçemizi yaşanabilir bir ilçe haline getirmek ve tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet götürmektir” dedi.

Karaman, 15 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır’ın yine tarihi günlerden birine tanıklık ereceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İstasyon Meydan’ında yapılacak Toplu Açılış törenine tüm Kayapınarlıları davet eden Başkan Karaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Diyarbakır’a yakışır şekilde coşkulu bir kalabalıkla karşılaşacaklarını kaydetti.

Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açacağı hizmetlerin, 28 bin metrekare alan üzerine içerisinde 1 adet futbol sahası, 2 adet basketbol ve voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 1 adet sokak basketbolu sahası, survivor parkuru, kaykay pist ve kafe bulunan spor parkı, 9 bin 850 metrekare alan üzerine içerisinde 10 adet bilim insanı büstü, 7 adet icat maketleri, 11 adet güneş sistem gezegen maketleri, 4 adet fiberglass modeller, 1 adet tırmanma duvarı, 1 adet tematik, 1330 metrekare alan üzerine bin 200 öğrenci kapasiteli içerisinde 10 adet derslik ve kütüphane bulunan Eğitim Akademisi, 482 metrekare alan üzerine içerisinde 1 adet diyetisyen odası, 1 adet spor alanı, 1 adet idari oda, 1 adet duş alanı, 1 adet giyinme-soyunma odası bulunan Kadın Yaşam Merkezi ve 9 bin 680 metrekare alan üzerine içerisinde 4 adet tenis sahası, antrenman sahası, koşu parkuru bulunan 4 adet tenis kortunun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirti.