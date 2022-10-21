Kayapınar Belediyesinden özel çocukları atla terapi desteği

1 yıl boyunca haftada bir gün eğitim alacak özel çocukların velileri, katkılarından dolayı Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’a teşekkür etti. Belediyecilik hizmetleri yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek ve katkı sunan Kayapınar Belediyesi yine bir ilke imza attı. Kayapınar özel eğitim anaokulunda öğrenim gören çok sayıda özel çocuk, Kayapınar Belediyesinin destekleriyle TJK Diyarbakır Hipodromu bünyesinde hizmet veren atla terapi merkezinde eğitime başladı. Eğitimler, TJK’nın uzman eğitmenleri tarafından sağlandı. Eğitim alanında engelliler kendileri için hazırlanan bölümde atlara bindirilerek eğitmenler eşliğinde alanı at üzerinde gezdi. Eğitmenler, engelli miniklerin el göz koordinasyonu sağlaması, dengede durması ve çevreyle daha etkin bir iletişim kurması için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.