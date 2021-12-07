Kayapınar Belediyesi’nden 85 okula 35 bin kitap

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi’nce ilçedeki ilk orta ve lise olmak üzere 85 okula 35 bin kitap dağıtıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, tüm okullarda çalışmaların istisnasız yürütüldüğünü kaydetti.

Kayapınar İlçe Belediyesi’nce ilçedeki ilk orta ve lise olmak üzere 85 okula 35 bin kitap dağıtım töreni yapıldı. Belediye bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, kitaplar okul yöneticilerine teslim edilerek okuldaki kütüphanelere bırakılacak Kitap dağıtımında konuşan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediye olarak eğitim ve kültüre önem verdiklerini söyledi.

Çocukları geleceğe hazırlamak için çaba harcadıklarının altını çizen Kaymakam Koç, “Kayapınar Belediyesi olarak sene başında "Kayapınar Okuyor" projesini başlatmıştık. Tüm okullarımızda 1. sınıflar hariç ilk 15 dakika derse girdiklerinde çocuklarımız kitap okuyarak başlıyorlar. Tüm okullarımızda istisnasız yürütülüyor. İhtiyaç sahibi olan okullarımıza da kitap vereceğiz dedik. Bugüne kadar 70 bin kitap dağıttık. Bugün de 35 bin kitap dağıtıyoruz. Böylece tüm okullarımızın kitap sorunu giderilmiş olacak. Bu yıl içerisinde 9 Z kütüphane yapıyoruz. Daha önce de 55 tane yapmıştık. Okullarımızda kütüphane ve kitap sorunu olmayacak. Amacımız okuyan ve sorgulayan bir gençlik yetiştirmektir. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamak, milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Belediyemizin ve kaymakamlığımızın imkanlarını da çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanıyoruz” dedi.

Kaymakam Koç, konuşmalarının ardından kitapları okul yöneticilerine teslim etti.