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Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından daha önce belirlenen 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.

DİYARBAKIR 10.12.2020, 15:33
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Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından daha önce belirlenen 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.

Sosyal belediyecilik hizmeti sunan Kayapınar Belediyesi, ilçede oturan 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un talimatı ile belediyenin imkanları ile satın alınan mont ve botlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara dağıtıldı. Belediye ekiplerince, evlerinde teslim edilen mont ve botları alan yetim ve öksüz çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kış aylarına girdikleri bu günlerde çocukların kışlık elbiseleri, botları ve montlarıyla ilgili alışverişlerin başladığını söyledi. Kaymakam Koç, "Ama maalesef unuttuğumuz bir kesim var ki kışın gelmesiyle onları da acı bir telaş sardı. Kışın nasıl ısınacağım ve kışı nasıl geçireceğim diye düşünen yetim ve öksüzlerimiz var. Bundan dolayı biz de belediye olarak, yetim ve öksüz çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destek de bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır" dedi.
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