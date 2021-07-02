Kayapınar Belediyesinde yaz kursları başladı

Sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok branşta Kayapınarlı yüzlerce öğrenciye kapılarını açan Kayapınar İlçe Belediyesi Bilgi evleri Yaz Kursları, Eylül ayına kadar devam edecek.

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulu’nda satranç, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, işaret dili, dart, bağlama ve drama, el sanatları, dikiş nakış, filografi ve amigrumu alanlarında hizmet veriliyor.

Yaz kursları kapsamında, Peyas 1, Peyas 2 Fırat 1 ve Ali Emiri Bilgi evinde, satranç, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, işaret dili, dart, bağlama ve drama, Diclekent Bilgi evinde el sanatları, dikiş nakış, filografi ve Kur’an-ı Kerim ve Fırat 2 Bilgi evinde dikiş nakış, Kur’an-ı Kerim, amigrumu kursları veriliyor. 30 usta öğretici tarafından verilen kurslara 100’ün üzerinde öğrenci eğitim görüyor.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar İlçe Belediyesi Bilgi Evleri’nin çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmesi için fırsat sağladığını belirterek, “Yaz okulumuzda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlıyoruz” dedi.