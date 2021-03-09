Kayapınar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında 780 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

Kayapınar İlçe Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Başkan Yardımcıları Berat Yazıcı ve Çetin Öğe, Belediye Başkanı Yardımcısı Cihat Kayhan ve İnsan Kaynakları Müdürü Hacı Ahmet Subaşı katılımıyla 780 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

“Personelimize helali hoş olsun”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç törende yaptığı konuşmada, yapılan toplu iş sözleşmesinde personellerin hak ettikleri zam oranını alabilmeleri adına taşın altına gövdelerini koyduklarını belirtti. Başkan Koç, “Personellerimize helali hoş olsun. Biliyorum ki bu işçi kardeşlerimizin yapmış olduğu çalışmalar ve fedakarlıklar bu almış olduğu rakamların çok çok daha üstündedir. Bizim amacımız işçilerimizin duasına talip olmak ve yerel yönetimler olarak bu şehrin her sokağına, caddesine ve mahallesine hizmet edebilmek. Bu hizmetleri de işçi kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Onların bizim yanımızda olması ve fedakarca sahada çalışması bizlerin işini kolaylaştırıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de personellerimizle birlikte bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaptığımız bu sözleşmenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Hizmet-iş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ise Hizmet-İş sendikası ile Kayapınar Belediyesi personel şirketi arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında kendilerine ev sahipliği yapan, kendilerini samimi ve sıcak bir ortam sunan Kayapınar Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini aktardı. Toplu iş sözleşmesinin öncelikle belediye, sendika, işçi ve emekçilere hayırlı olmasını diledi.