Kayapınar Belediyesi, üniversite adaylarının hayalleri gerçekleştirdi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi tarafından geçtiğimiz eğitim-öğretim sezonunda açılan Eğitim Akademisi ilk yılında gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime dost Kayapınar Belediyesi, geçtiğimiz yıl açtığı Eğitim Akademisi ile ücretsiz olarak sunduğu eğitim ile özel kurslara gitmeye imkanı olmayan öğrencilerin hayallerini gerçekleştiriyor. Ücretsiz olarak öğrencilere eğitim imkanı sunan Kayapınar Eğitim Akademisinde bu yıl eğitim alan öğrencilerden 31’i Yüksek Öğretim Kurumları’na yerleşti.

Sınıf, İngilizce, Türkçe, matematik, İngiliz dili ve edebiyatı öğretmenlikleri, tıp, odyometri, anestezi, rehberlik ve psikoloji, bilgisayar mühendisliği, Türk dili ve edebiyatı, ilahiyat, fizyoterapi, otopsi yardımcılığı, uzay havacılık, fizyoterapi, elektrik, elektrik, bilgisayar programcılığı, tıbbı görüntüleme, harita ve kadastro, patoloji, sivil hava ulaştırma, muhasebe ve vergi, mekatronik, muhasebe ve finans, iktisadi idari bilimleri, çalışma ekonomisi ve endüstri, maliye gibi bölümlere yerleşen öğrenciler, Kayapınar Belediyesi’ne eğitimlerine sundukları desteklerden dolayı teşekkür etti.