Kayapınar Belediyesi Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde perdelerini açıyor

Yaklaşık 1 yıldır perdeleri kapalı olan Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde perdelerini açıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde perdelerini Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı, yönetmenliğini Halim Kaplan’ın yaptığı ‘Sınır’ adlı kara mizah tadındaki oyun, seyirciyi hem güldürecek hem hüzünlendirecek.

Oyunun yönetmeni Halim Kaplan, 1 yıldır kapalı olan tiyatro perdelerini anlamlı bir günde tekrardan açmaktan gurur duyacaklarını söyledi. Kaplan, "Bizler seyircilerimizle buluşacağımız günü çok özledik, onların da bizleri özlediğini her fırsatta dile getirdiklerini çok iyi biliyoruz. Bu süreçte perdelerimiz kapalı olsa da elimizden geldikçe çalışmalarımıza devam ettik. Normalleşme süreciyle birlikte Kayapınar Belediyesi olarak kaldığımız yerden tiyatro derslerine ve oyun provalarına devam ederek pandeminin tiyatromuza ve seyircimize verdiği zararın açığını nice güzel oyunlar sahneye koyarak kapatmaya çalışacağız” dedi.