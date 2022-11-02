Kayapınar Belediyesi tarafından öğrencilere kariyer gezileri düzenlendi

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi tarafından, bilgi akademilerinden faydalanan 12. Sınıf ve mezun olan öğrencilere yönelik kariyer gezileri başlatıldı.

Kayapınar Belediyesinin başlattığı programla, öğrencilerin mesleki rehberlik alanında bilinçli üniversite tercihini yapmalarına ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla haftada bir gün aynı mesleği tercih edecek olan öğrenci gruplarıyla mesleki kurumlar ziyaret ediliyor. Rehber öğretmenler eşliğinde başlatılan kariyer gezilerinin ilk durağı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden öğrenciler, burada sağlık çalışanlarına branşları hakkında bilgi aldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, 12. sınıf ve mezun öğrencilere mesleki rehberlik alanında bilinçli üniversite tercihi yapmalarına ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla öğrenci kariyer gezileri düzenlediklerini belirterek, “Öğrencilerimize iş hayatının nasıl olduğunu, seçilen mesleklerin doğru tercih olup olmadığının en iyi anlamanın yollarından biri de kariyer gezileridir. İş sektöründe neyin, nasıl, ne için yapıldığı sorularının cevapları kariyer gezilerinde aranan en önemli ve fayda sağlayan cevaplarıdır” dedi.

Dünyada yaklaşık 42 bin meslek grubunun varlığından söz eden Karaman, “Öğrencilerimiz doktor, hemşire, öğretmen, diş hekimi, veteriner, mimar, hakim, avukat gibi bilinen mesleklerin yanı sıra tercümanlık, paramedik, estetisyen, uzay araştırmacısı arkeolog gibi herkesin tercih etmediği özel meslekler ide tercihlerinde dikkate almaları önemli. Ayrıca bu gezilerin öğrencinin ilgi, yeteneklerine uygun ve seveceği mesleği bulmasına yardımcı olmaktır. Konfüçyüs’un ‘Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız’ sözü kariyer gezilerimizin ne kadar önemli bir kulüp çalışması olduğunu bir kez daha iyi anlamamıza neden olmuştur” diye konuştu.

Kariyer gezileri, dönem sonuna kadar YKS eğitimi gören öğrencilerin taleplerini gerçekleştirene kadar tamamlanması planlandığı kaydedildi.