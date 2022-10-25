Kayapınar Belediyesi tarafından 22 okulun 1400 sıra ve masasını elden geçirildi

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan 22 okulun sıra ve masalarını yenileyerek kullanıma hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu öncesi 84 okula 10 bin litre yağlı boya ve 17 bin litre de cephe boyası desteği sağlayan belediye, bu kez de okullarda yıpranmış sıra ve masaları yeniledi. Eğitime destek seferberliği çerçevesinde, ilçede yıpranmış tüm okul sıralarının yenilenmesine yönelik bir çalışma başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, eskimiş okul sıraları 3 aşamadan geçiriliyor. Zımparalanma işleminin ardından dolgu işlemi yapılan sıralar, son olarak cilalanıyor. Yenilenen sıralar, böylece öğrencilerin kullanımına hazır hale getiriliyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde aralarında kırsal mahallelerinin de bulunduğu 22 ilk ve ortaokul ile liselerdeki 1400 sıra ve masa yenilenerek, okullara teslim ediliyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, çocukların daha iyi şartlara eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Okul sıralarımızı yenileyerek öğrencilerimizin rahatlığını sağlıyoruz. Kullanılabilir durumda olan ahşap tabakalar zımparalandıktan sonra yenilenen demir aksama monte edilip vernik atılarak yeni görünümlü masa ve sıra haline dönüştürülüyor. Neredeyse kullanılmaz haldeki çoğu öğrenci sıraları onarıldı, eksiklikleri giderildi, verniklendi ve yeniden kullanılmaya başlandı. Onarılan sıralar, yeni sıralardan hiç bir farkı yok. Evlatlarımız da sağlıklı ortamlarda, kendilerine sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirip, derslerine çalışacak. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulduğu takdirde benzer desteği ilçe geneli tüm okullarımız için de vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Okul yönetimi, desteklerden ötürü belediye yönetimine teşekkür ettiği belirtildi.