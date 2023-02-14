Kayapınar Belediyesi deprem bölgelerinde yaraları sarıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, merkez Kayapınar İlçe Belediyesi, deprem bölgelerine yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor.

Deprem felaketinin yaşandığı bölgelere 5 tır ihtiyaç ve yaşam malzemesi, iş makinası ve personel desteği veren Kayapınar Belediyesi, geçici barınma merkezinde kalan 207 bin 48 vatandaşa da sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kayapınar Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar Belediyesi, AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

207 bin 48 vatandaşın barınma ve yemek ihtiyaçları gideriliyor

Kayapınar Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarını gideriyor. Depremin hemen ardından ilçe merkezindeki cami, Kuran kursu, okullar, belediyeye ait bilgi evleri, bilgi akademileri, okuma salonları, Aile Destek Merkezleri ve kültür merkezlerinde 207 bin 48 vatandaşa barınma hizmeti verildi. 161 geçici barınma merkezinde 951 personelle 666 bin sıcak yemek ile 761 bin çorba ikramında bulunuldu. Kayapınar Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için yeme ve içme hizmeti vermeye devam edecek.

Deprem bölgesine 5 tır ihtiyaç malzemesi desteği

Kayapınar Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına destek amacıyla deprem felaketinin vurduğu illere 5 tırlık ihtiyaç malzemesi yollandı. Battaniye, ıslak mendil, jeneratör, atkı, çorap, su, bot, bere, eldiven, kullanılmamış kıyafet, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin bulunduğu ihtiyaç ve yaşam kolileri, tırlarla deprem felaketinin yaşandığı Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’e gönderildi.

Deprem felaketinin ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’ın talimatı ile depremden etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman’a gönderilen 12 iş makinası, 15 personel ve 12 kişilik arama kurtarma ekibi, enkaz kaldırma ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Diyarbakır’da bulunan 12 kişilik Kayapınar Belediyesi arama-kurtarma ekibi de, Diyarbakır’daki yıkılan binalarda kurtarma çalışmalarına canla başla devam ediyor. Ekibin yer aldığı arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çok sayıda vatandaş sağ olarak kurtarıldı.

Deprem mağduru çocuklara psikososyal destek

Kayapınar Belediyesi, görevli psikologlar, ilçe milli eğitim müdürlüğünce koordineli bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı deprem sonrası psikososyal destek eylem planı çerçevesinde Kayapınar’da barınma merkezlerinde kalan depremden etkilenen çocuklar için psikososyal destek çalışması başlatıldı.

"Depremin açtığı yaraları birlikte saracağız"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremzedeler için başlattıkları yardım kampanyasının ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla deprem bölgesine ekiplerini gönderdiklerini belirterek, “Acil Durum Afet ekiplerimiz, iş makineleri ve araç gereçleriyle deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına dâhil oldu. İhtiyaç olması halinde de personel ve ekipman desteğini sürdüreceğiz. Depremin açtığı yarayı hep birlikte saracağız. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Kayapınar Belediyesi olarak Adıyaman’a iş makinası ve arama-kurtarma ekiplerimizi gönderdik. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce sevdiklerine ulaşması en büyük temennimiz. Deprem bölgesine yardım eli uzatmak için ilgili müdürlüklerimiz de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.