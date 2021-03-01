Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından kentin güzelliklerini, kültürünü ve sosyal yaşamını yakından tanımak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen ‘Kayapınar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı. Seçici kurul üyeleri tarafından yapılan inceleme sonucu, yarışmaya başvuran 698 fotoğraftan 5’i dereceye girerken, 50’si sergileme aldı.

Kayapınar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar için ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Diyarbakır’ın çeşitli platformlarda tanıtılmasına yönelik olarak Kayapınar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışmasını düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Koç, “Yaklaşık 2 yıldır Kayapınar’da görev yapıyorum. Ziyaretimize gelenler, bize ‘Diyarbakır’ı biz böyle bilmiyorduk, tanımıyorduk’ diyorlardı. Biz de şunu düşündük, demek ki Diyarbakır yeterince tanınmıyor, bilinmiyor. İsim olarak belki biliniyor ama sahip olduğu değerler, toplum, ülkemiz ve Dünya tarafından bilinmiyor. Biz de bu anlamda katkı sunmak amacıyla Ulusal fotoğraf yarışması düzenledik. Bazen bir kitabın yüzlerce sayfasının ifade edemediğini bir fotoğraf karesi ile çok güzel ifade ettiniz. Yarışmayı bu amaçla düzenledik” dedi.

“Güzel sonuçlar ortaya çıktı”

Diyarbakır’ın 10 bin yıllık bir geçmişe sahip, 33 medeniyete beşiklik etmiş, farklı dinleri, dilleri ve kültürleri barındıran tarihi zenginliği kadar coğrafi zenginliği de olan dünyanın sayılı şehirlerden biri olduğunu ifade eden Kaymakam Koç, “Biz de istedik ki bu şehri sizin gözünüzle, sizin karelerinizle bütün dünyaya tanıtalım. İnanıyorum ki güzel sonuçlar ortaya çıktı. Dereceye giren fotoğrafları incelediğimizde şunları gördük, somut kültürel varlıklar dışında somut olmayan kültürel varlıklarında ne kadar yoğun olduğunu 33 medeniyetin bugün kendisini nasıl yansıttığını gördük. Bunlar fotoğraf sanatçılarımızın karelerinde adeta ölümsüzleşti. Sanatçılarımızın isimleriyle kitaplaştırdık. Bu kitaplarımızı 81 ile dağıtacağız. Amacımız, Diyarbakır’ı daha iyi tanıtabilmek, Kültürüne, turizmine, ekonomisine katkı sağlayabilmek ve böylelikle gelecek kuşaklara güzel bir eser bırakabilmektir. Fotoğraf yarışmamıza katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışmanın sonucunun Diyarbakır’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yarışmada ‘Düğün’ adlı eseri ile Mehmet Sümer birincilik, ‘Sohbet’ adlı eseri ile Adem Kapan ikincilik, ‘On gözlü’ adlı eseri ile Mehmet Kılıçoğlu üçüncülük, ‘Renkli eller’ adlı eseri ile Adil Alpkaya mansiyon ve ‘Malabadi’ye dalmak’ adlı fotoğrafı ile Ali Dokumacı özel jüri ödülüne layık görüldü.

Tören ödüllerin dağıtılması, 50 fotoğrafın yer aldığı serginin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.