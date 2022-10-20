Kayapınar akademileri ve bilgi evlerinde bahçe şenlikleri başladı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce eğitim akademileri ve bilgi evlerinde ’Bahçe Şenlikleri’ düzenlenmeye başlandı.

Şenlikler çerçevesinde, eğitim akademilerinde ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin teneffüs aralarında oynadığı oyunlarda başarılı olanlara kitap hediye ediliyor. 31 Ekim’e kadar devam edecek şenliklerde, öğrenci-öğretmen ilişkisinin sadece sınıf içinde olmasının önüne geçiliyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bahçe şenlikleri çerçevesinde, Kayapınar eğitim akademilerinde ve bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilerin teneffüs aralarında oynadığı kutu devirme oyunları, keskin nişancı, bowling, top sektirme, dart gibi oyunlar oynattıklarını ifade etti. Başkan Karaman, “Yapılan bu etkinliklerde başarılı olan öğrencilerimize ayrıca kitap hediye ederek, okumaya teşvik ediyoruz. Aynı zamanda öğretmen ve öğrenci ilişkisine ayrı bir boyut kazandırarak, öğrenci öğretmen ilişkisinin sadece sınıf içinde olmasının önüne geçiyoruz. İletişimin pozitif gücü ile bu etkileşimin sınıf içi derslerine de olumlu yansıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.