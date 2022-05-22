Kayapınar 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği coşkuyla sona erdi

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ’1. Liseler Arası Tiyatro Şenliği’ sona erdi. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Kayapınar ilçesindeki 13 okulun katıldığı tiyatro şenliğinde bu okullarda öğrenim gören 350 öğrenci ilk kez sahne deneyimi yaşadı. 10 gün süren ve 5 bin kişinin izlediği tiyatro şenliğinde 13 farklı oyun sergilendi.

Ödül töreni öncesi şenlik kortej yürüyüşü düzenlendi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, ilçe milli eğitim müdürü ile öğrencilerin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde oldukça renkli sahneler yaşandı. Cigerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinde 1. Liseler Arası Tiyatro Şenliğinin düzenlendiği ödül törenine okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu, en iyi erkek, en iyi kadın, en iyi yardımcısı erkek, en iyi yardımcı kadın, en iyi oyun, en iyi yönetmen ve jüri özel ödülü olmak üzere 7 dalda ödül verildi. Törende Kaymakam ve Başkanvekili Arif Karaman tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, bu yıl ilkini düzenledikleri tiyatro şenliğini geleneksel bir etkinlik haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Tiyatro şenliğine hazırlanan okullarımıza kostüm ve sahne desteği belediyemiz tarafından sağlandı. Ödül gecesi ile gençlerimizin kültür ve sanat etkinliklerine katılımının teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.