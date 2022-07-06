Kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi çardak köyünde kayalıklarda 5 gün boyunca mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Silvan merkeze bağlı Çardak köyünde otlanmaya çıkarılan keçiler, kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanların sahibi ve yöre sakinleri tüm uğraşlara rağmen keçileri kurtaramayınca durumu Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi kurtardı. Keçilerin kayalıklardan kurtarılmasından sonra sırtlarına alıp metrelerce taşıyan AFAD uzman dağcı ekipleri keçileri sahibine teslim etti. Keçilerin sahibi AFAD ekiplerine teşekkür ettiği belirtildi.