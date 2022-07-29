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Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Diyarbakır’da kayalar arasında sıkışan yavru köpekler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR 29.07.2022, 21:13
Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Diyarbakır’da kayalar arasında sıkışan yavru köpekler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde vatandaşlar, kayalar arasından köpek sesleri duydu. Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri dün üç köpeği kurtarırken, sonuncu köpek bugün kepçe, kazma ve kürekler yardımıyla alan kazılarak yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı.

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