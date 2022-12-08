Kavşak ve refüjler 200 bin lale ile süslenecek

Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için bitkilendirme çalışmalarına Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 4 merkez ilçede belirlenen orta refüj ve kavşaklarına toplam 200 bin lale soğanı dikimi çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta ekipler, belirlenen alanlarda daha önce dikimi yapılan yazlık mevsimlik çiçekleri sökerek belirlenen kavşak ve refüjleri lale soğanı dikimine hazır hale getirdi. Altyapı çalışmalarından sonra Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi’ne 17 bin ve Hintli Baba Caddesi’ne de 19 bin lale soğanını toprakla buluşturuldu.

Ekipler, Bağlar ilçesi Kamışlo Caddesi’ne 4 bin, Yonca Kavşağı’na da 4 bin olmak üzere toplam 8 bin lale soğanı dikim çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yenişehir Fidan Üretim Şefliğinde dikime hazır halde tutulan lale soğanlarını Bağlar ilçesinin ardından Sur ilçesi İçkale ve Hz Süleyman Parkı’na da belirlenen alanlara dikecek. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca 4 farklı çeşit ile renklerde dikimi gerçekleştirilen lale soğanları bahar aylarıyla birlikte Diyarbakır’ın refüj ve kavşaklarını renklendirecek.