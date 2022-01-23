Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına Bağlar Belediyesi yetişti

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda kalan sürücülerin imdadına yetişti.

Diyarbakır’da yaşamı olumsuz etkileyen son 49 yılın en etkili kar yağışı, en çok yüksek yerler ve kırsal kesimde etkisini gösteriyor. Bölgenin en yüksek dağı olan Karacadağ’da kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşların da yardımına yetişerek kaza ve olumsuzlukların önüne geçiyor. Karacadağ Mahallesi’nde kapanan yolları açmaya çalışan ekipler, Alatosun-Kırkkoyun ve Alatosun-Yalankoz mahalleleri arasındaki bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan araçları kar makineleriyle kurtardı. Araçlarda bulunan vatandaşlar da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kurtarıldı.

“Her koşulda milletimizin yanındayız”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yoğun kar fırtınası ve tipiye rağmen bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ekiplerin fedakarca görev yaptığını anlatan Beyoğlu, ”Bölgede gece gündüz demeden çalışan ekiplerimiz mahsur kalan ve ulaşımda güçlük çeken vatandaşlarımızın da yardımına koşuyor. Çok sayıda araç bu şekilde kurtarıldı. Çok şükür vatandaşlarımızın durumu gayet iyi. Aynı kararlılıkla çalışmalarımızı kar yağışının olumsuz etkileri geçene kadar devam ettireceğiz” dedi.