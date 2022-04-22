Karavil; "Diyarbakır’ın ihracatı artacak"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSB) 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan Müteşebbis Heyeti Yönetimi için adaylığını açıklayan Beyaz Liste düzenlediği iftar yemeği ile Diyarbakırlı sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

İftar yemeği öncesi Beyaz liste başkan adayı Ahmet Karavil, hedef ve projeleri ile ilgili bilgi verdi. Beyaz listenin ihtiyaç doğrultusunda bir araya gelmeye ve sorumluluk almaya karar vermiş sanayicilerin kararı ile oluştuğunu belirten Karavil, “Üreten Diyarbakır için birlikte yönetelim” sloganımız yapmak istediklerimizin tamamıyla bir özetidir. Üretimin ve sanayileşmenin sorumluluğu büyük, yükü ağır ve yolu uzundur. Bundan dolayı sanayiciler olarak sorumluluğumuz farkında olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki sanayisi olmayan ve gelişmeyen bir ilin diğer illerle yarışması mümkün değildir. Amacımız Diyarbakır’ı sanayi anlamında geliştirmek, yerli ve yabancı yatırımcı sayısını arttırmak, istihdam alanları oluşturmak ve en iyi hizmeti iyi bir şekilde siz değerli sanayicilerimize vermek için çalışacağız” dedi.

Yapılan konuşma ardından Beyaz Liste başkan adayı Ahmet Karavil, yönetim adayları A. Kadir Kurtul, Edip Ünver, Mehmet Ali Sağır, Mehmet Kırıcı, Nazif Şimşek, Rıdvan Azarkan, Sezai Topalan, Tahsin Ulu sanayici iş insanlarının sorularını yanıtlayarak 21 proje hakkında açıklayıcı bilgiler verdi. İftar yemeği konuşmaların ardından sona erdi.