Karacadağ OSB için ilk adım atıldı

Diyarbakır’ın ekonomisine, istihdamına ve ticaretine katkılar sunacak Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi için parsel tapuları verildi.

Şanlıurfa yolunda 295 hektarlık bir alan üzerine kurulacak olan Karacadağ OSB’nde 179’u işletmelere dönük sanayi, 43’ü donatı alanı olmak üzere 222 parsel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Parsel tapuları Kayapınar ilçe Tapu Müdürü Ersin İde ve Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç arasında imzalanan protokol sonrası Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil’e teslim edildi.

Tapu ve Kadastro 7. Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen tapu tesliminde Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, 7. Bölge Müdürü Murat Çalık, İl Kadastro Müdürü Cengiz Çetinkaya, Kayapınar Tapu Müdürü Ersin İde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil ve Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Beşir Yılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç yer aldı.

Bakanlık tarafından 2020 yılı yatırım programı içerisinde değerlendirilen Karacadağ OSB içerisinde en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle birlikte mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak.

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası işbirliğinde, yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam alanı oluşturacak olan Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır’ın sanayisine katma değer sağlayacak.