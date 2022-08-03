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Karacadağ bölgesi sel baskınlarına karşı beton borularla korunuyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, su taşkınları ve sel baskınlarına karşı Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerine beton borular döşeyip menfez köprüler inşa etmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR 03.08.2022, 16:02
Karacadağ bölgesi sel baskınlarına karşı beton borularla korunuyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, su taşkınları ve sel baskınlarına karşı Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerine beton borular döşeyip menfez köprüler inşa etmeye devam ediyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’ın en yüksek bölgesi olarak bilinen ve geçmiş dönemlerde yağışlı su taşkınlarından dolayı çeşitli sıkıntıların meydana geldiği Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerine yönelik hizmetlerini sürdüren Bağlar Belediyesi, menfez köprü ve beton boru döşeme çalışmalarıyla önlem almaya devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla bölgeye giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekince Mahallesi’nde menfez köprü inşa edip yerin altına beton borular döşeyerek sıkıntılara karşı önlem aldı. Bölgedeki çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni yerleşim yerlerinin inşa edildiği Gömmetaş Mahallesi’nde 4 yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Mahalle içi yolların devreye girmesiyle vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntılar çözüme kavuşturuldu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve üst yapı hizmetlerine kararlı bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

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