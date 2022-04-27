Kanal görüntüleme cihazları DİSKİ’ye tasarruf sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 3 adet kanalizasyon görüntüleme ve 1 adet frezeleme rehabilite robotları hem zaman hem de ekonomik tasarruf sağlıyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 17 ilçede vatandaşlara, modern ve kaliteli altyapı hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde bulundurduğu 3 adet kanalizasyon görüntüleme cihazı DİSKİ’ye, zaman ve ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Atıksu Kontrol ve Denetim Daire Başkanlığı, 2 adet kanalizasyon görüntüleme cihazı sayesinde kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan arızaların tespitini yaparak gereksiz kazıların önüne geçiyor.

Yaşanan arızanın doğru yer tespitini yapan kanal görüntüleme robotları, zemin bozulmaları ve yakıt israfının önüne geçerek, arızaların maliyetini önemli ölçüde düşürüyor. Zaman açısından sahada çalışma yürüten personele önemli avantajlar sağlayan 2 adet kanalizasyon görüntüleme aracı 300 milim ve üzerindeki çaplara sahip kanalizasyon, yağmur suyu şebekelerinde oluşan arızaları da tespit ediyor.

Kanal görüntüleme cihazı sayesinde arızalara kısa sürede ulaşılıyor

Kanal görüntüleme araçlarının tespiti sonrası ekipler, arızanın yaşandığı kanalizasyon şebekesinde kazı çalışması yürüterek kısa sürede yaşanan arızaya ulaşabiliyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne, ait kanal frezeleme ve rehabilite aracı ise temizliği yapılan 300 mm ve üzerindeki kanallarda karşılaşılan taş, ağaç kökü, boru contası ve betonarme gibi sert maddeleri parçalayarak ilerleyebiliyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde ayrıca 2 adet el tipi kamerada 100 ve 200 mm çapları arasındaki kanalizasyon borularında şebeke, bina atıksu giderleri, abone bağlantıları, yağmur suyu şebekeleri ve yağmur suyu ızgara arızalarında kullanılıyor.