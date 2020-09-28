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Kanaat önderleri Kaymakam Türkmen ile bir araya geldi
DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDEKİ KANAAT ÖNDERLERİ, KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAMZA TÜRKMEN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
DİYARBAKIR 28.09.2020, 16:59
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki kanaat önderleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’i makamında ziyaret etti.
Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural ve beraberindekiler Kaymakam Türkmen ile bir araya geldi. Görüşmede, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olması, 60 bin dönüm alanın sulanmaması tehlikesi ve köpüklü itfaiye aracı temini konuları görüşüldü.
Sorunları çözmek için çalışma gerçekleştireceklerini aktaran Kaymakam Türkmen, ziyaretlerinden dolayı kanaat önderlerine teşekkür etti.
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