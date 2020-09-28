Kanaat önderleri Kaymakam Türkmen ile bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki kanaat önderleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’i makamında ziyaret etti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural ve beraberindekiler Kaymakam Türkmen ile bir araya geldi. Görüşmede, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olması, 60 bin dönüm alanın sulanmaması tehlikesi ve köpüklü itfaiye aracı temini konuları görüşüldü.

Sorunları çözmek için çalışma gerçekleştireceklerini aktaran Kaymakam Türkmen, ziyaretlerinden dolayı kanaat önderlerine teşekkür etti.