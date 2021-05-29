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Kamu Başdenetçisi Malkoç Vali Karaloğlu ile görüştü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

DİYARBAKIR 29.05.2021, 15:23
Kamu Başdenetçisi Malkoç Vali Karaloğlu ile görüştü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Başdenetçi Malkoç, ilk olarak Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Vali Münir Karaloğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Malkoç tarafından Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından başlayan görüşmede, Vali Karaloğlu ve Malkoç’la birlikte, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan yer aldı.

Kentin ve ülke gelişmelerinin ele alındığı görüşme, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.
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