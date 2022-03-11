Kadınlara özel davetler için beş elbise önerisi

Rimena Giyim modacısı Abdulselam Dalmış kadınların özel davetlerde giymesi gereken 5 elbise önerisi tüyosunu verdi.

Davetler denildiğinde akıllara ilk önce gece şıklığını yakalamak geldiğini söyleyen Rimena Giyim modacısı Abulselam Dalmış, davetlere giderken ne giyeceğine emin olamayanlar için beş öneri paylaştı. Dalmış, “Rimena Giyim tarafından da tasarlanan pastel renkleriyle insanın başını döndüren ceket elbiseler, şık bir davetin vazgeçilmezi olabilir. Düğmeli modeliyle kazandığı resmi modern havasını derin yaka kısmıyla dengeleyerek gece şıklığının ortasına bomba gibi düşüyor. Tek omuzu açıkken diğeriyle de kolları saran renk geçişli bir diğer tarzıyla da gece için bir diğer şıkkı yaratıyor. Sitiletto ayakkabılar ve küçük çantalarla rahatlıkla bir kombin oluşturulabilir. İkinci olarak vücudu saran uzun kollu elbiseler. Vücut hatlarını belli eden bu elbiseler, öz güvenin yükseliş noktası oluyor. Rimena Giyim tarafından da tasarlanan bu modeller, uzun kollu ve üst tarafı kapalı tasarımıyla bacak dekoltesini öne çıkararak davet şıklığını yakalıyor ve gardırobunun önünde düşüncelere dalanlar için iyi bir tercih oluşturuyor. Bu elbiselere uzun çizmelerle ya da sitilettolarla ve küçük boy zincir detaylı çantalar ile kombinleyebilirsiniz. Bir diğer elbise ise omuz dekolteli hoş elbiselere sizde ister vücudunuzu sarsın ister belden genişleyen tarzda olsun bunlarla omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Bu ürünleri uzun ya da kısa çizmeler ile giyebilir ve uzun küpeler, aynı zamanda hoş kolyeler ile ışığınızı arttırabilirsiniz. Büstiyer ve etek takımlar son zamanların çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. Büstiyerler artık çeşitli parçalar ile bir arada olabiliyor. Fakat bir davete katılıyorsanız ve farkınızdan ödün vermek istemiyorsanız Rimena Giyim koleksiyonlarında da yer aldığı gibi büstiyer ve etek birleşimi var olan takımları kullanabilirsiniz. Yandan takılan çantalarla ve bilekten bağlamalı topuklu sandaletlerle kombin oluşturarak geceye uyum sağlayabilirsiniz. Uzun modelli elbiseler davetlerin bir diğer başrolü de elbette uzun elbiseler oluyor. Göğüs ya da omuz dekolteli, bazen de sırtı açık modelleriyle bu elbiseler yılların değişmeyen şıklığını ortaya koyuyor. Düz renkleriyle öne çıkan bu ürünler tıpkı Rimena Giyim tasarımlarında olduğu gibi, köşeli desenleriyle de karşımıza çıkıyor” dedi.