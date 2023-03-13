Kadınlar karar mekanizmalarında olmak istiyor

Diyarbakırlı iş kadını ve aynı zamanda Emel Uslu Atik Eğitim ve Uygulama Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı Emel Uslu Atik, geleceğin Türkiye’sini inşa eden politikacıların donanımlı ve vizyon sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesinin kesinleşmesiyle birlikte iş dünyası temsilcileri, milletvekilliği adaylığı sürecinde siyasi partilerin daha eşitlikçi bir siyaset için karar mekanizmalarında kadınlara yer vermelerini istedi.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının başlamasıyla ilgili açıklamada bulunan Diyarbakırlı iş kadını ve aynı zamanda Emel Uslu Atik Eğitim ve Uygulama Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı Emel Uslu Atik, Geleceğin Türkiyesi’ni inşa eden politikacıların donanımlı ve vizyon sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

Seçim tarihinin netleşmesi ve aday adaylık sürecinin başlamasıyla birlikte artık dönüşüm iradesi tutarlılık, güven ve aidiyet gerekli olduğunu dile getiren Atik, “Eminim, kimlik sorunlarını aşan ve demokrasinin bir var olma meselesi olduğunu sürekli hatırlatan bir anlayış siyaset sahnesinde hasıl olacaktır” dedi.

İyi bir siyaset, sivil toplum kuruluşlarının içinde doğru bir üslupla kendini ifade eden iletişim becerileri gelişmiş siyasetçileri hak ettiğini, iradenin, bütün ülkeyi, bütün seçmenleri temsil eden bir kavram olduğunu anlatan Başkan Atik, “İktidar kadar, muhalefette milli iradenin bir parçasıdır. Siyasi iklimin, siyasi dilin değişmesi için daha demokrat, daha eşitlikçi bir siyaset için kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmelerinin sağlanması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Geleceğin Türkiye’sini inşa eden politikacılar donanımlı ve vizyon sahibi olmalı görüşünde bulunan Atik, “Bu ülkenin seçmeni, bu ülkenin vatandaşı bunu hak ediyor, güzel ülkemizin hukuku, adaleti, yargısı ve en nihayetinde toplumsal mutluluğun, huzurun, adil hayatın gerçekleşmesi için belirleyici bir dönem içindeyiz” ifadelerine yer verdi.