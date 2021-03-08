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Kadın sağlık çalışanları Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi

Diyarbakır’da bir otel ve güzellik merkezinin konaklama ve cilt bakımı hediye ettiği sağlık çalışanı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

DİYARBAKIR 08.03.2021, 22:24
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Kadın sağlık çalışanları Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi

Diyarbakır’da bir otel ve güzellik merkezinin konaklama ve cilt bakımı hediye ettiği sağlık çalışanı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Diyarbakır’da Covid-19 pandemisi süresince ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanları, bir hotel ve güzellik merkezinin sponsorluğunda yapılan etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Bando takımının çaldığı müzik eşliğinde aileleri ile yemek yiyen sağlık çalışanlarına otelde konaklamaları için yerler ayrıldı. Güzellik atölyesi tarafından ise cilt bakımı hediye edilen kadın sağlık çalışanları, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Güzellik Atölyesi Kurucusu Özcan Yalınkılıç Özaydın, bu anlamlı günde kadın sağlık çalışanlarını unutmadıklarını kaydederek, “Sağlık çalışanları zorlu bir pandemi süreci geçirdi, hem kadın olarak hem de sağlık çalışanı olarak bizlere çok destek verdiler. Onlar için bir gece düzenlendi, bizim de çorbada tuzumuz olsun diye bu geceye sponsor olduk. Misafirlerimizi kapıda karşıladık, karanfillerini dağıttık. Şimdi de yemeklerini yiyorlar. Onlara güzel sürprizlerimiz olacak. Biliyorsunuz pandemi süresince psikolojileri, moralleri çok bozuldu, yoğun çalıştılar kendi bakımlarını ihmal ettiler. Biz de Güzellik Atölyesi olarak kendi merkezimizde bütün hizmetlerimizden buradaki kadınlarımıza bakım, kalıcı makyaj, protez tırnak gibi cilt bakımları yaparak birazcıkta olsa ruhlarına dokunalım istedik. Bu da bize çok iyi gelir” dedi.

“Bizler sağlıkçılar aileleriyle bir arada olsunlar diye bir gece düzenledik”

Otel Genel Müdürü Ali Tanış ise, ailelerinden uzak kalan kadın sağlık çalışanlarına aileleriyle bir arada olmaları için gece düzenlediklerini aktardı. Tanış, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bugüne çok özel bir program ile kadın sağlıkçılarımızı ağırlamaktayız. Covid-19 pandemi sürecinde ailelerinden uzak kalan kadın sağlıkçılarımızı kendi işletmemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bizler sağlıkçılar aileleriyle bir arada olsunlar diye bir gece düzenledik, Covid-19 pandemi kurallarındaki tüm tedbirleri alarak öncelikle akşam yemeği, sürpriz müzik eşliğinde çocuklarıyla birlikte bir arada olaraktan, yoğun stresli geçen günlerdeki moral kayıplarını tekrardan telafi etsinler diye bir arada topladık. Gecenin kalan kısmında da konaklama devam edecek. Kadın sağlık çalışanlarımız aileleriyle birlikte bu akşam misafirimiz olacaklar. Tüm dünyadaki kadınların gününü kutlamak istiyorum bu vesileyle” diye konuştu.

Covid-19 pandemi hastanesi sorumlu hemşiresi Rojda Gündoğan Efe, bu tür organizasyonların kendilerine moral olduğunu aktararak, “Gerçekten çok yoğun bir süreçten geçtik, çok yıpratıcı bir süreçti. Umarım eski günleri bir daha yaşamayız. Şu an bize çok güzel bir gece hazırlandı, kendi ve diğer kadın arkadaşlar adına teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Tabii bir mücadele sonucu bu günlere gelindi, bedeller ödendi, şimdi biz onu hem anma hem de kutlama olarak görüyoruz. Güzel karşılandık, çok güzel bir organizasyon yapılmış. Ailecek bize konaklama jesti yapıldı, mutlu olduk. O süreçten sonra böyle şeylerle karşılaşmak bizi mutlu etti, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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