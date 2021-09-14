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Kadın pazarcılara ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlileri, Bağlar ilçesindeki bulunan Kadınlar Pazarını ziyaret etti.

DİYARBAKIR 14.09.2021, 15:20
Kadın pazarcılara ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlileri, Bağlar ilçesindeki bulunan Kadınlar Pazarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi amacıyla birçok kurs, mesleki eğitim programı düzenlemeye, kadınların yaşadığı sorunlara karşı çözümler geliştirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkan Ayşe Handan Eker ile beraberindeki görevliler, Bağlar ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarını ziyaret etti. Kadınların açtığı tezgahları dolaşan Eker ve beraberindeki görevliler, kadınların pazarda yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi.

Kadınların yaşadıkları sorunları en aza indirmek için çalışma yaptıklarını belirten Eker, Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik açtığı kurslar ve yararlanabilecekleri hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

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