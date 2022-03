Kadın çalışan dostu Ceylan Karavil Park AVM, bünyesinde yüzde 82 kadın personel bulunduruyor

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, bünyesinde yüzde 82 kadın personel ile çalışarak alışveriş merkezleri arasında liderlik yapıyor.

Günümüzde iş dünyasında kadınları artık her sektörde ve her görevde görebiliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şirketler kadının iş gücüne katılımının artmasını istiyorlar. Alışveriş merkezleri de kadın yöneticilerin sayısı her geçen gün artıyor. 2014 yılında Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hizmete giren ve yönetimi ENS danışmanlık tarafından yapılan güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, çalışan kadının gücüne önem veren alışveriş merkezlerine liderlik yapıyor. Yönetim kadrosunda yüzde 82 oranında kadın personel bulunduruyor.

Ceylan Karavil Park AVM Genel müdürü Necati Ufuk Toydemir, kadın çalışan dostu bir alışveriş merkezi olarak yönetim kadrolarının yüzde 82’sinin kadınlardan olduğunu ifade etti. Toydemir, “Kadınların olması tüm iş süreçlerimizde iş gücünde etkin olarak var olduğunun göstergesidir. Emekleriyle ve bitmez enerjileri ile her zaman yanımızda olan, başarılara ulaşmamızda fedakarlıkları takdire şayan olan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ederim’’ dedi.