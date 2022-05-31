Diyarbakır’da Sezai Karakoç’u anma etkinliklerinde desteklerinden dolayı Kadayıfçı Sıtkı Usta’ya ödül takdim edildi.

Dicle Üniversitesi’nin Sur ilçesinde tarihi bir mekanda düzenlediği Sezai Karakoç sempozyumuna 50 ilden katılımcı, 60 rektör ve birçok davetli katılım sağladı. Programda birçok katılımcıya ödül takdim edildi. Programa katkı sunanlardan biri de Diyarbakır’ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta oldu. Sıtkı usta ailesi adına ödülü Sıtkı Altunbay’ın oğlu Mehmet Altunbay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in elinden aldı.

Mehmet Altunbay, ödül için herkese teşekkür ederken, kent ve kenttin yetiştiği değerli şahsiyetleri anlama ve anlatma anlamında her zaman Sıtkı Usta ailesi olarak katkı sunacaklarını ifade etti.